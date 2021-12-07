Пол Пирс высказался о Леброне Джеймсе, с которым соперничал в Восточной конференции

Известный экс-баскетболист НБА, 10-кратный участник Матча всех звёзд, MVP финала НБА 2008 года Пол Пирс поделился мнением о нынешнем лидере «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе, с которым он ранее выступал в Восточной конференции.
«Я не боялся вызовов и хотел играть с лучшими. Необходимо не бояться принимать вызовы. Я всегда думал, что если кто-то собирается уделать меня, то пусть так оно и будет. Но я приму этот вызов. Леброн был великолепен, и я был великолепен. Мы просто выявляли лучшее друг в друге», — приводит слова Пирса The Athletic.
Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира-2006.
Ранее Джеймс поделился мыслями о предложении сменить главного тренера клуба, Фрэнка Вогеля, и устроить чистку состава.
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