Гомельский оценил перспективы российских клубов в предстоящем туре Евролиги

Известный комментатор Владимир Гомельский высказался о шансах российских клубов в следующем туре Евролиги.
«Жальгирис» после смены тренера находится на подъёме. У ЦСКА точно не будет играть Шенгелия. Фойгтман и Хэкетт — под вопросом. Игра в Каунасе будет очень сложной.
«Зенит» будет принимать «Фенербахче». Необходимы точные дальние броски, чтобы растянуть оборону противника. В «краске» «Фенер» защищается надёжно. А с бросками у снайперов «Зенита» в последних двух матчах плохой процент реализации. Выкладываться придётся в обороне с полной отдачей.
УНИКС – «Маккаби». У хозяев будет преимущество в передней линии за счёт более глубокой ротации и смены рисунка в позиционном нападении. У «Маккаби» задняя линия представляет опасность. Жду интересного и зрелищного матча», — написал Гомельский на своём сайте.
«Зенит» и УНИКС проведут свои матчи 9 декабря. ЦСКА сыграет 10-го.
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