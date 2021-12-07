Дэмьен Лиллард отреагировал на слухи о желании объединиться с Беном Симмонсом

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард дал комментарий по поводу слухов о его желании объединиться с Беном Симмонсом.
«Они слишком любят драму», — написал Лиллард в своём «твиттере».
Симмонс ещё не играл в нынешнем сезоне. Австралийский баскетболист получает штрафы после каждого матча за то, что не предоставил клубу доказательства проблем психологического характера, которые мешают ему выходить на спортивную площадку, и попыток их решения.
Ранее известный телеведущий Стивен Эй Смит выразил мнение, что Дэмьен Лиллард перейдёт в «Нью-Йорк Никс», в случае если покинет нынешнюю команду.
Лиллард в нынешнем сезоне набирает 21,5 очка, 4,0 подбора и 7,8 передачи в среднем за встречу. Разыгрывающий показывает худшую в карьере точность с игры (39,7%) и из-за дуги (30,7%). Кроме того, на счету Лилларда самый низкий показатель результативности за последние 7 сезонов.
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