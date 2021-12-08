Источник: вес Зайона Уильямсона составляет 150 кг

Форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон существенно прибавил в массе. Как сообщил журналист ESPN Тим Макмэн в подкасте The Lowe Post, сейчас вес игрока составляет 330 фунтов (150 кг).



В настоящее время Зайон восстанавливается после травмы ноги. В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации игрок не участвовал ни в одном матче. Напомним, Зайон получил перелом на тренировке перед Летней лигой НБА. В прошлом сезоне он набирал в среднем 27,0 очка, 7,2 подбора и 3,7 передачи за 33,2 минуты в 61 матче за «Пеликанс».



Уильямсон известен склонностью к набору лишнего веса. Недавно он присутствовал на матче своей команды с «Хьюстон Рокетс» и привлёк взоры многих фанатов, обративших внимание на его физическую форму.

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