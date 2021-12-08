Янис Тимма: есть одна команда, в которой я хочу играть

Форвард сборной Латвии Янис Тимма рассказал о дальнейших вариантах продолжения карьеры после ухода из УНИКСа.
«Уважаемые журналисты. Я понимаю, что вам нужен негатив, чтоб вас читали. Но это уже слишком. В данный момент я и мой новый агент ведём переговоры с тремя командами, с которыми я хочу играть. Которым я нужен. И которые нужны мне. Есть одна команда, в которой я хочу играть. Я точно знаю, где моё место. Где буду максимально полезен и где мне точно не будет легко, но я знаю — это моя команда.
Жизнь одна. Я слишком много потерял за последний год, чтоб не ценить её. Обещаю, что вам ещё будет что обсудить, будет о чём написать и точно будет что отмечать. Я вас не подведу. Я иду к своей мечте. Возможно, путь длинный и непростой. Но никто и не говорил, что будет легко», — написал Тимма в своём «инстаграме».
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