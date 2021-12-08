Чарльз Баркли: «Лейкерс» будут в турнире плей-ин. Они даже не выиграют 6 матчей подряд

Легендарный баскетболист, а ныне эксперт телеканала TNT Чарльз Баркли считает, что победитель НБА-2020 «Лос-Анджелес Лейкерс» по итогам регулярного чемпионата займут место в зоне плей-ин.
«Лос-Анджелес Лейкерс» будет играть в плей-ин… Я готов поспорить на что угодно в этом мире, что они ни разу в этом году не выиграют 6 игр подряд, если только они не пойдут в дом престарелых и не сыграют с кучкой других стариков», — приводит слова Баркли Essentially Sports.
Напомним, сегодня ночью, 8 декабря, Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Бостон Селтикс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 117:102.
Самым результативным в составе победителей стал Леброн Джеймс, который записал в свой актив 30 очков. Лучшей результативностью в составе гостей отметился Джейсон Тейтум (34 очка).
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