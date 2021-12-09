«Хьюстон» отметился уникальным достижением в НБА

«Хьюстон Рокетс» в очередном матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Бруклин Нетс» со счётом 114:104. Эта победа стала седьмой подряд для команды из Техаса.



Примечательно, что «Хьюстон» стал первым в истории НБА клубом, который в течение сезона выдал две серии: 15 поражений и семь побед.



Ранее «Хьюстон» уже установил уникальную серию для команд американских профессиональных лиг (НБА, НХЛ, МЛБ, НФЛ). «Рокетс» стали первыми, кто выдал шестиматчевую победную серию после отрезка из поражений как минимум в 15 матчах.



В настоящее время «Рокетс» занимают 13-е место в турнирной таблице Западной конференции. Они одержали восемь побед и потерпели 16 поражений.