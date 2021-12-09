Леброн Джеймс отреагировал на победный бросок Кайла Кузмы на последней секунде овертайма

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на победу «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного чемпионата НБА с «Детройт Пистонс». Встреча закончилась со счётом 119:116 ОТ. Исход матча решил трёхочковый бросок Кайла Кузмы на последних секундах.
После матча Кузма во время интервью помахал болельщикам «Детройта». Леброн явно впечатлился игрой своего бывшего одноклубника.
«KUUUUUUUZZZZZZZZZZZZ!!!!» — написал Джеймс в своём «твиттере».
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в «Твиттере» «Вашингтон Уизардс».
Встреча «Детройт» — «Вашингтон» прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей в овертайме счётом 119:116.
Самым результативным в составе победителей стал Джерами Грант, который записал в свой актив 28 очков. Лучшей результативностью в составе хозяев отметился Брэдли Бил (25 очков).
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