Леброн Джеймс отреагировал на победный бросок Кайла Кузмы на последней секунде овертайма

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на победу «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного чемпионата НБА с «Детройт Пистонс». Встреча закончилась со счётом 119:116 ОТ. Исход матча решил трёхочковый бросок Кайла Кузмы на последних секундах.



После матча Кузма во время интервью помахал болельщикам «Детройта». Леброн явно впечатлился игрой своего бывшего одноклубника.



«KUUUUUUUZZZZZZZZZZZZ!!!!» — написал Джеймс в своём «твиттере».

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Встреча «Детройт» — «Вашингтон» прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей в овертайме счётом 119:116.



Самым результативным в составе победителей стал Джерами Грант, который записал в свой актив 28 очков. Лучшей результативностью в составе хозяев отметился Брэдли Бил (25 очков).