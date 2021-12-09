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Лука Дончич заинтересован в объединении с Беном Симмонсом в одной команде

Лука Дончич заинтересован в объединении с Беном Симмонсом в одной команде
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Лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич выразил заинтересованность в том, чтобы выступать за одну команду с форвардом «Филадельфии Сиксерс» Беном Симмонсом, сообщает инсайдер Остин Крелл. По данным источника, интерес Дончич проявил ещё летом.

Симмонс в нынешнем сезоне участия в матчах не принимал. Австралийский баскетболист получает штрафы после каждой встречи за то, что не предоставил клубу доказательства проблем психологического характера, которые мешают ему выходить на спортивную площадку, и попыток их решения.

Ранее сообщалось, что разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард хотел бы объединиться в одной команде с Симмонсом. Впрочем, сам Лиллард дал понять, что слухи не соответствуют действительности.

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