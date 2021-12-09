Шакил О'Нил собирается купить все 11 чемпионских перстней Билла Расселла

Легендарный центровой Шакил О’Нил рассказал, что намеревается приобрести все 11 чемпионских перстней Билла Расселла во время благотворительного аукциона, который будет проходить завтра, 10 декабря. Легенда «Бостон Селтикс» Расселл выиграл 11 перстней за 13 лет, которые он провёл в клубе.



12-кратный участник Матча всех звёзд НБА и пятикратный MVP сезона положил начало династии в «Бостоне».



«Я хочу получить все 11 перстней. Мои предложения на аукционе никто не перебьёт», — цитирует О’Нила The Sports Rush.



Состояние О’Нила оценивается примерно в $ 400 млн. Учитывая финансовые возможности Шака, нет сомнений, что он сможет приобрести перстни. Примечательно, что О'Нил вообще является поклонником различных аукционов.