Эксперт: возможно, Карри обогнал Леброна и стал иконой поколения

Известный телеведущий и эксперт Стивен Эй Смит высказался о разыгрывающем «Голден Стэйт Уорриорз» Стефене Карри и форварде «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе.
«В течение многих лет мы сравнивали Леброна Джеймса и Майкла Джордана. Сможет ли Леброн сравняться или превзойти достижения Джордана и его влияние на игру? Каким образом наследие Леброна в дальнейшем будет сравниваться с наследием Майкла Джордана? Но, быть может, нам следует начать задаваться другим вопросом — возможно, Карри обогнал Леброна и стал иконой поколения», — сказал Эй Смит в эфире ESPN.
Карри — трёхкратный чемпион НБА (2015, 2017, 2018), двукратный MVP (2015, 2016) лиги в составе «Голден Стэйт». Стефен 6 раз принимал участие в Матче звёзд НБА, 6 раз включался в сборные сезона и становился лучшим скорером лиги в 2016 году.
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