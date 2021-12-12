Лучшего шестого игрока НБА раскритиковали за приход на матч в юбке

Лучший шестой игрок НБА-2021, атакующий защитник «Юты Джаз» Джордан Кларксон, посетивший матч с «Филадельфией Сиксерс» в неординарном наряде, привлёк к себе много внимания большого числа пользователей «Твиттера». Недоумение многих вызвала юбка, которую Кларксон решил надеть, чтобы посетить встречу.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице «Юты Джаз» в «Твиттере».



Вот лишь некоторые комментарии пользователей:



«0 из 10».



«Вообще без рейтинга».



«Это совсем не круто!»



«Кажется, он где-то забыл волынку».



«Наверно, он кому-то проспорил».



Напомним, «Юта» и «Филадельфия» встречались в матче регулярного чемпионата НБА в ночь на 10 декабря мск. Победу со счётом 118:96 праздновали баскетболисты «Джаз».