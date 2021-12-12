Лучшего шестого игрока НБА раскритиковали за приход на матч в юбке
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Лучший шестой игрок НБА-2021, атакующий защитник «Юты Джаз» Джордан Кларксон, посетивший матч с «Филадельфией Сиксерс» в неординарном наряде, привлёк к себе много внимания большого числа пользователей «Твиттера». Недоумение многих вызвала юбка, которую Кларксон решил надеть, чтобы посетить встречу.
Фотографию можно посмотреть на официальной странице «Юты Джаз» в «Твиттере».
Вот лишь некоторые комментарии пользователей:
«0 из 10».
«Вообще без рейтинга».
«Это совсем не круто!»
«Кажется, он где-то забыл волынку».
«Наверно, он кому-то проспорил».
Напомним, «Юта» и «Филадельфия» встречались в матче регулярного чемпионата НБА в ночь на 10 декабря мск. Победу со счётом 118:96 праздновали баскетболисты «Джаз».
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