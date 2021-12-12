Эмбиид эмоционально отреагировал на победу Ферстаппена над Хэмилтоном в сезоне Формулы-1

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид отреагировал на развязку сезона в Формуле-1.
Напомним, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал чемпионом Формулы-1 сезона-2021. В решающей гонке сезона, которая проходила в Абу-Даби (ОАЭ), голландец вырвал победу у своего главного соперника, гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.
Эмбиид опубликовал видео празднования у себя на странице в «Твиттере», сопроводив его надписью «GOATSTAPPEN». GOAT — аббревиатура, которая означает «величайший всех времён» в переводе с английского.
Видео доступно в «твиттере» Джоэла Эмбиида.
Хэмилтон выиграл старт гонки и смог оторваться от Ферстаппена за счёт срезки поворота на первом круге, однако в концовке гонки «Ред Булл» среагировал на пейс-кар, вызванный аварией Николаса Латифи, и перевёл Ферстаппена на мягкие шины. Рестарт был дан на один круг, на котором Ферстаппен смог опередить Хэмилтона и в феноменальной борьбе выиграть титул с отрывом в восемь очков.
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