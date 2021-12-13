Леброн Джеймс назвал секрет своего успеха

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал о секрете своего успеха.
«Секрет успеха? Сон. Сон и вдохновение от моего сына и его команды. Прошлой ночью я спал с 12 до 8. Я встал, позавтракал, а потом снова заснул с 8:30 до 12:30. Неплохо, правда?» — приводит слова Джеймса ESPN.
Недавно Леброн Джеймс установил исторический рекорд НБА, превзойдя Коби Брайанта. Он стал самым возрастным игроком в истории лиги, которому удалось показать такую статистику в матче НБА (36 лет и 346 дней). Предыдущий рекорд принадлежал легендарному Коби Брайанту (36 лет и 99 дней).
Ранее Леброн Джеймс покорил ещё одну знаковую отметку за карьеру в НБА. Лидер «Лейкерс» стал пятым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, который сумел набрать 100 трипл-даблов за карьеру.
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