В «Нью-Орлеане» объяснили появление фото Зайона Уильямсона, на котором он весит около 150

«Нью-Орлеан Пеликанс» встали на защиту своего игрока Зайона Уильямсона, который столкнулся с травлей из-за лишнего веса.

«Представьте себе, что вы при каждом удобном случае фотошопите фотографию 21-летней девушки и после этого оставляете резкие комментарии ради лайков.

Поведение клоуна действительно шокирует, особенно со стороны взрослых!», — написала в своём «твиттере» вице-президент команды Суин Кэш.

Недавняя томография стопы Уильямсона показала, что заживление пятой плюсневой кости проходит с проблемами, поэтому игрок, вероятнее всего, прекратит тренировки на какое-то время.



Недавно Уильямсон присутствовал на матче своей команды с «Хьюстон Рокетс» и привлёк взоры многих фанатов, обративших внимание на его физическую форму. Впоследствии журналист ESPN Тим Макмэн рассказал, что вес игрока сейчас составляет 330 фунтов (150 кг).