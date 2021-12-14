Гомельский отреагировал на мнение, что Майк Джеймс продавливал увольнение тренера «Монако

Известный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта, предположившего, что американский защитник «Монако» Майк Джеймс стал причиной увольнения главного тренера Звездана Митровича.



«У тренера Митровича пошла чёрная полоса. Виновен ли в этом Майк Джеймс, я не знаю. Надо будет внимательно посмотреть на ближайшие игры «Монако», — написал Гомельский.



Напомним, после замены в матче Евролиги с «Миланом» Джеймс устроил новый скандальный инцидент с Митровичем. В какой-то момент один из ассистентов Звездана поднялся и отвёл Джеймса в сторону, чтобы не провоцировать конфликт.



В настоящее время «Монако» занимает 14-е место в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги, имея в активе пять побед в 14 встречах, и идёт на второй строчке в чемпионате Франции, выиграв восемь встреч из 11.

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