Главный тренер «Реала» и разыгрывающий команды заразились коронавирусом

Главный тренер мадридского «Реала» Пабло Ласо и разыгрывающий команды Томас Эртель сдали положительные тесты на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба «Реала».



Напомним, сегодня, 14 декабря, в рамах 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги «Реал» на своей площадке примет «Альбу». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.

Мадридцы находятся на втором месте в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги. На счету команды 25 очков. «Альба», в активе которой 19 баллов, занимает 15-е место. Возглавляет турнирную таблицу после 14 туров «Барселона». Каталонский клуб опережает «Реал» на одно очко. Каталонцы проводят матч 15-го тура также сегодня. Команда на выезде встречается с «Црвеной Звездой».