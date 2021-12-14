Главный тренер «Реала» и разыгрывающий команды заразились коронавирусом
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Главный тренер мадридского «Реала» Пабло Ласо и разыгрывающий команды Томас Эртель сдали положительные тесты на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба «Реала».
Напомним, сегодня, 14 декабря, в рамах 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги «Реал» на своей площадке примет «Альбу». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
Мадридцы находятся на втором месте в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги. На счету команды 25 очков. «Альба», в активе которой 19 баллов, занимает 15-е место. Возглавляет турнирную таблицу после 14 туров «Барселона». Каталонский клуб опережает «Реал» на одно очко. Каталонцы проводят матч 15-го тура также сегодня. Команда на выезде встречается с «Црвеной Звездой».
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