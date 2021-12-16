Майк Джеймс отреагировал на свой рекорд в первом матче «Монако» с новым тренером

Защитник «Монако» Майк Джеймс дал комментарий по поводу дебютной игры французского клуба под руководством Саши Обрадовича. Монегаски на выезде встречались с литовским «Жальгирисом» и одержали победу в овертайме (107:98).
Сам Джеймс оформил дабл-дабл из 20 очков и 14 передач при рейтинге эффективности 31 балл. Он установил карьерный рекорд по передачам, ранее он отдавал максимум 12 ассистов в составе «Милана» в матче с ЦСКА 8 ноября 2018 года.
«Я счастлив, что мы выиграли, если честно. Статистика — это круто. Да, у меня были хорошие показатели, но просто я стараюсь побеждать.
Сегодня у нас было больше энергии. У нас были лучшие защитные принципы, лучшая расстановка, мы гораздо лучше двигали мяч, больше играли как команда. У нас сегодня был настоящий огонь из-за ситуации, которая сейчас происходит», — приводит слова Джеймса Basket News.
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