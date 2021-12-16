Обрадович оценил начало работы с Джеймсом, который заявил, что «Монако» — его команда
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Новый главный тренер монегасков Саша Обрадович дал комментарий по поводу начала работы с защитником французского клуба Майком Джеймсом, который говорил о том, что «Монако» — это его команда.
«Он должен понять, что он член команды. Я помню, как в начале сезона он сказал, что это его команда. Хорошо, веди команду. У тебя здесь команда, так что привлекай всех. Я думаю, он понял, но нам нужно сохранять последовательность.
Если Майк продолжит делать 14 передач в каждой игре, я буду очень счастлив», — приводит слова Обрадовича Basket News.
В первом матче Обрадовича «Монако» на выезде встречался с литовским «Жальгирисом» и одержал победу в овертайме (107:98). Майк Джеймс оформил дабл-дабл из 20 очков и 14 передач при рейтинге эффективности 31 балл.
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