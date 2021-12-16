Ветераны НБА выбрали лучшего игрока лиги. Леброн — второй с большим отставанием от лидера

The Athletic провёл среди 118 бывших игроков НБА опрос на тему: «Кто лучший игрок лиги прямо сейчас?» Победу с отрывом одержал форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант. За 33-летнего баскетболиста проголосовало 44% респондентов.

На втором месте оказался лидер «Лос-Анджелес» Лейкерс Леброн Джеймс (31%), третье место занял Яннис Адетокунбо из «Миулоки Бакс» (13%).

На днях Дюрант стал первым игроком в истории франшизы (с сезона-1976/1977), которому удалось сделать трипл-дабл в следующей игре после 50-очкового матча.



В матче с «Торонто Рэпторз» Кевин Дюрант набрал 34 очка, отдал 13 передач и совершил 11 подборов, став лучшим в составе «Бруклина». До этого форвард в выездном матче с «Детройт Пистонс» (116:104) набрал 51 очко.