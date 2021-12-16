Ветераны НБА выбрали лучшего игрока лиги. Леброн — второй с большим отставанием от лидера
Поделиться
The Athletic провёл среди 118 бывших игроков НБА опрос на тему: «Кто лучший игрок лиги прямо сейчас?» Победу с отрывом одержал форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант. За 33-летнего баскетболиста проголосовало 44% респондентов.
На втором месте оказался лидер «Лос-Анджелес» Лейкерс Леброн Джеймс (31%), третье место занял Яннис Адетокунбо из «Миулоки Бакс» (13%).
На днях Дюрант стал первым игроком в истории франшизы (с сезона-1976/1977), которому удалось сделать трипл-дабл в следующей игре после 50-очкового матча.
В матче с «Торонто Рэпторз» Кевин Дюрант набрал 34 очка, отдал 13 передач и совершил 11 подборов, став лучшим в составе «Бруклина». До этого форвард в выездном матче с «Детройт Пистонс» (116:104) набрал 51 очко.
Новость по темеКевин Дюрант установил уникальный рекорд в истории «Бруклина»
Комментарии
- 16 декабря 2021
-
16:16
-
16:12
-
16:02
-
15:53
-
15:42
-
15:24
-
15:12
-
14:27
-
13:46
-
13:20
-
12:35
-
11:25
-
10:41
-
09:14
-
09:02
-
08:47
-
08:26
-
08:06
-
00:52
-
00:45
-
00:16
-
00:00
- 15 декабря 2021
-
23:45
-
23:19
-
22:45
-
22:39
-
22:34
-
21:52
-
21:44
-
20:22
-
19:50
-
19:18
-
18:34
-
17:34
-
16:54
Партнерский контент