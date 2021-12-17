Кевин Дюрант установил новый рекорд «Бруклина»

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант стал обладателем очередного рекорда. Как сообщается на странице ESPN Stats & Info в «Твиттере», Кевин стал лучшим игроком в истории «Бруклина» по очкам, подборам и передачам в трёх матчах подряд (после присоединения команды к Национальной баскетбольной ассоциации в 1976 году).

Кроме того, Дюрант стал вторым игроком в истории «Нетс», набравшим не менее 150 очков за 4 матча, сравнявшись по этому показателю с Винсом Картером, которому это достижение покорилось в 2005 году.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Бруклин Нетс».

В последнем матче регулярного чемпионата НБА «Бруклин» встречался с «Филадельфией Сиксерс». Победу в этом противостоянии со счётом 114:105 одержали «Нетс». Самым результативным игроком в составе «Бруклина» стал Дюрант, оформивший дабл-дабл (34 очков и 11 подборов) Кроме того, Кевин отдал 8 передач. Лучше всех у «Сиксерс» выступил Джоэл Эмбиид, у него 32 очка.