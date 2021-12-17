Чарльз Баркли рассказал, как Коби Брайант и Леброн Джеймс реагировали на его критику

Знаменитый баскетболист, а ныне эксперт НБА Чарльз Баркли вспомнил, какова была реакция легендарного Коби Брайанта и нынешнего лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса на критику в их адрес с его стороны.
«Коби Брайант был лучшим профессиональным игроком в мире в течение трёх или пяти лет. Но однажды, в матче с «Финикс Санз», он не сделал ни одного броска во второй половине встречи, и я резко прошёлся по нему после игры. Так вот он звонил мне с часа ночи до четырёх утра, проклиная меня, как собаку. Он называл меня всеми эпитетами.
Что касается Леброна, то я всегда говорил, какой он замечательный человек. Я восхищаюсь им как личностью. Он один из пяти-шести лучших баскетболистов, которых я когда-либо видел. Но как-то я сказал кое-что о нём, и он просто вышел из себя. В таких случаях я смеюсь. Ведь эти парни никогда не звонят мне, когда я говорю, какие они замечательные. В конце концов, мне нужно просто смириться с этим», — сказал Баркли в The Pat McAfee Show.
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