Эксперт: обменять Рассела Уэстбрука сложнее, чем многие могут представить

Экс-звезда НБА, а ныне эксперт Джален Роуз поделился мнением о возможности обмена клубом «Лос-Анджелес Лейкерс» разыгрывающего команды Расселла Уэстбрука.
«Обменять Уэстбрука будет сложнее, чем многие могут представить. Необходимо помнить о его высокой зарплате и возрасте. Он получил возможность поиграть с некоторыми самыми лучшими баскетболистами в лиге и теперь он с Леброном Джеймсом и Энтони Дэвисом. Признаюсь, я очень сильно люблю Расса. Он напоминает мне меня самого», — сказал Роуз в интервью на NBA on ESPN.
Уэстбрук – рекордсмен в истории Национальной баскетбольной ассоциации по числу трипл-даблов за карьеру (189) и обладатель награды MVP сезона-2016/2017. В прошлом сезоне в составе «Вашингтон Уизардс» Расселл провёл 65 матчей, набирая в среднем 22,2 очка, 11,7 передачи и 11,5 подбора.
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