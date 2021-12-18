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«Бруклин» возвращает в состав Ирвинга. Он сможет помочь команде за пределами Нью-Йорка

«Бруклин» возвращает в состав Ирвинга. Он сможет помочь команде за пределами Нью-Йорка
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«Бруклин Нетс» принял решение вернуть в состав 29-летнего звёздного американского разыгрывающего Кайри Ирвинга, который из-за отказа от вакцинации был отстранён от команды. Об этом информирует журналист ESPN Эдриан Войнаровски в «Твиттере».

Как отмечает источник, неудачи «Бруклина» в регулярном чемпионате НБА, включая травмы, ковид-протоколы и чрезмерную нагрузку на своих суперзвездных игроков, «Нетс» возвращают защитника Ирвинга в качестве игрока запаса для матчей за пределами Нью-Йорка.

При этом, перед возвращением Кайри Ирвинг должен сдать отрицательный тест пять дней подряд, прежде чем он сможет присоединиться к команде. Как только он вернётся, ему придётся каждый день проходить тестирование как непривитому игроку.

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