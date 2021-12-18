Ветераны НБА назвали игроков, которым доверят решающий бросок. Карри и Леброн — не первые

Перед началом сезона-2021/2022 издание The Athletic провело опрос среди 118 бывших игроков Национальной баскетбольной ассоциации, задав им вопрос: «Кому из нынешних игроков вы бы доверили решающий бросок в матче?»
Почти половина бывших баскетболистов (48,9 %) выбрали форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта. На втором месте оказался разыгрывающий «Голден Стэй Уорриорз» Стефен Карри (33,2%), на третьем – разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард (7,0%).
Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс по итогам опроса оказался только на четвёртом месте. За него проголосовало 4,3% экс-игроков.
Ранее двукратный чемпион НБА в составе «Детройт Пистонс» Айзея Томас признался, что удивлён высоким уровнем баскетбольного интеллекта у Леброна.
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