Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Ветераны НБА назвали игроков, которым доверят решающий бросок. Карри и Леброн — не первые

Ветераны НБА назвали игроков, которым доверят решающий бросок. Карри и Леброн — не первые
Комментарии

Перед началом сезона-2021/2022 издание The Athletic провело опрос среди 118 бывших игроков Национальной баскетбольной ассоциации, задав им вопрос: «Кому из нынешних игроков вы бы доверили решающий бросок в матче?»

Почти половина бывших баскетболистов (48,9 %) выбрали форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта. На втором месте оказался разыгрывающий «Голден Стэй Уорриорз» Стефен Карри (33,2%), на третьем – разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард (7,0%).

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс по итогам опроса оказался только на четвёртом месте. За него проголосовало 4,3% экс-игроков.

Ранее двукратный чемпион НБА в составе «Детройт Пистонс» Айзея Томас признался, что удивлён высоким уровнем баскетбольного интеллекта у Леброна.

Новость по теме
Айзея Томас: откуда у Леброна Джеймса баскетбольный IQ, если он не учился в колледже?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021