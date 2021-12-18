Леброн Джеймс высказался о возвращении Айзеи Томаса, с которым он ранее конфликтовал

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мнением о разыгрывающем Айзее Томасе, который подписал 10-дневный контракт с калифорнийской командой, став его одноклубником. Ранее оба конфликтовали друг с другом.



«В первую очередь хочу сказать, что я уважаю Айзею и счастлив, что он вернулся в лигу. Я играл с ним в «Кливленде», и тогда его бедро явно было не совсем в порядке, но сейчас он здоров на 100%», — сказал Леброн на пресс-конференции.



В матче регулярного чемпионата НБА с «Миннесотой Тимбервулвз» (92:100), который стал для Томаса дебютным за «Лос-Анджелес», он набрал 19 очков, став самым результативным игроком своей команды.



Двукратный участник Матча звёзд НБА Томас пропустил почти весь прошлый сезон. В апреле он провёл 10 дней за «Нью-Орлеан Пеликанс», после чего клуб не стал продлевать с ним соглашение. В составе «Пеликанс» Томас набирал в среднем 7,7 очка и 1,7 передачи за 16 минут с реализацией трёхочковых 25%.