Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн Джеймс высказался о возвращении Айзеи Томаса, с которым он ранее конфликтовал

Леброн Джеймс высказался о возвращении Айзеи Томаса, с которым он ранее конфликтовал
Комментарии

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мнением о разыгрывающем Айзее Томасе, который подписал 10-дневный контракт с калифорнийской командой, став его одноклубником. Ранее оба конфликтовали друг с другом.

«В первую очередь хочу сказать, что я уважаю Айзею и счастлив, что он вернулся в лигу. Я играл с ним в «Кливленде», и тогда его бедро явно было не совсем в порядке, но сейчас он здоров на 100%», — сказал Леброн на пресс-конференции.

В матче регулярного чемпионата НБА с «Миннесотой Тимбервулвз» (92:100), который стал для Томаса дебютным за «Лос-Анджелес», он набрал 19 очков, став самым результативным игроком своей команды.

Двукратный участник Матча звёзд НБА Томас пропустил почти весь прошлый сезон. В апреле он провёл 10 дней за «Нью-Орлеан Пеликанс», после чего клуб не стал продлевать с ним соглашение. В составе «Пеликанс» Томас набирал в среднем 7,7 очка и 1,7 передачи за 16 минут с реализацией трёхочковых 25%.

Новость по теме
Ветераны НБА назвали игроков, которым доверят решающий бросок. Карри и Леброн — не первые
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021