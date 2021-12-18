Журналист The Athletic — о возвращении Кайри Ирвинга в НБА: это ужасная новость

Журналист издания The Athletic Эрик Корин высказался о решении «Бруклин Нетс» вернуть в состав 29-летнего звёздного американского разыгрывающего Кайри Ирвинга. Ранее из-за отказа сделать прививку от коронавируса он был отстранён от занятий с командой.



«Давайте соберём всё вместе:

1) Кайри отказывается делать прививку и не может принимать участия в домашних матчах.

2) Команда отказывается позволять ему играть только на выезде.

3) Команда пострадала от вспышки коронавируса, в значительной степени вызванной теми, кто не прошёл вакцинацию.

4) Команда разрешает непривитому Кайри вернуться.



Это не только ужасная новость, но также опасно для Кайри (хотя кого это волнует, это его жизнь) и всех, с кем он вступает в контакт и далее-далее-далее», — написал Корин в своём «твиттере».