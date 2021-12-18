Айзея Томас прокомментировал объединение в «Лейкерс» с Леброном, несмотря на старую вражду

Разыгрывающий Айзея Томас, подписавший 10-дневный контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс», ответил на вопрос о воссоединении с Леброном Джеймсом.
В сезоне-2017/2018 Томас и Джеймс вместе выступали за «Кливленд Кавальерс», тогда у них сложились непростые отношения. По ходу того сезона «Кливленд» обменял защитника в «Лейкерс».
«Я считаю, что здоров. Я способен принести ему пользу. Я могу помочь ему», — приводит слова Томаса журналист Райан Уорд.
В матче регулярного чемпионата НБА с «Миннесотой Тимбервулвз» (92:110), который стал для Томаса первым после возвращения, он набрал 19 очков, став самым результативным игроком своей команды.
Двукратный участник Матча звёзд НБА Томас пропустил почти весь прошлый сезон. В апреле он провёл 10 дней за «Нью-Орлеан Пеликанс», после чего клуб не стал продлевать с ним соглашение. В составе «Пеликанс» Томас набирал в среднем 7,7 очка и 1,7 передачи за 16 минут с реализацией трёхочковых 25%.
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