Айзея Томас прокомментировал объединение в «Лейкерс» с Леброном, несмотря на старую вражду

Разыгрывающий Айзея Томас, подписавший 10-дневный контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс», ответил на вопрос о воссоединении с Леброном Джеймсом.

В сезоне-2017/2018 Томас и Джеймс вместе выступали за «Кливленд Кавальерс», тогда у них сложились непростые отношения. По ходу того сезона «Кливленд» обменял защитника в «Лейкерс».

«Я считаю, что здоров. Я способен принести ему пользу. Я могу помочь ему», — приводит слова Томаса журналист Райан Уорд.

В матче регулярного чемпионата НБА с «Миннесотой Тимбервулвз» (92:110), который стал для Томаса первым после возвращения, он набрал 19 очков, став самым результативным игроком своей команды.



Двукратный участник Матча звёзд НБА Томас пропустил почти весь прошлый сезон. В апреле он провёл 10 дней за «Нью-Орлеан Пеликанс», после чего клуб не стал продлевать с ним соглашение. В составе «Пеликанс» Томас набирал в среднем 7,7 очка и 1,7 передачи за 16 минут с реализацией трёхочковых 25%.