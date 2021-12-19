В «Бруклине» объяснили возвращение в состав Кайри Ирвинга

Генеральный менеджер «Бруклин Нетс» Шон Маркс прокомментировал предстоящее возвращение 29-летнего звёздного американского разыгрывающего Кайри Ирвинга в состав команды.



«После обсуждений с нашими тренерами, игроками и персоналом клуб решил позволить Кайри Ирвингу участвовать в матчах и тренировках, в которых он имеет право участвовать.



Мы пришли к этому решению при полной поддержке наших игроков и после тщательного рассмотрения текущих обстоятельств, включая игроков, пропускающих матчи из-за травм, а также протоколов, касающихся охраны здоровья и безопасности.



Мы считаем, что возвращение Кайри не только сделает нас лучше, но и позволит нам более оптимально сбалансировать нагрузки на весь состав. Мы с нетерпением ожидаем возвращения Кайри в состав, а также того, что весь наш состав снова окажется на площадке», – говорится в заявлении Маркса, опубликованном на официальном сайте «Бруклина».



В связи с установленными в Нью-Йорке правилами по коронавирусу, отказывающийся от вакцинации Ирвинг не может участвовать в домашних играх «Нетс». Клуб планирует задействовать Кайри Ирвинга только в выездных матчах.

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