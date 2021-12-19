«Лейкерс» на продолжительное время потеряли Энтони Дэвиса

У форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвиса диагностировано повреждение. По сведениям инсайдера Шэмса Чарании, у игрока растяжение боковой внутренней связки левого колена. Сообщается, что период восстановления Дэвиса может составить как минимум четыре недели.



Дэвис получил травму в матче регулярного чемпионата НБА с «Миннесотой Тимбервулвз» (92:110). Ещё в первом игровом отрезке Энтони повредил голеностоп, но после небольшой паузы смог вернуться на площадку. Вскоре игрок травмировал колено в результате падения на его ногу игрока соперников Джейдена Макдэниелса. За 20 минут игрового времени Энтони успел набрать 9 очков.



В нынешнем сезоне Дэвис в среднем за матч набирает 23,3 очка, совершает 9,9 подбора и отдаёт 2,9 передачи.

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