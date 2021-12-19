Кемба Уокер отреагировал на возвращение в состав «Нью-Йорка» с личным рекордом сезона

Разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Кемба Уокер установил личный рекорд сезона в первом же матче после возвращения в состав команды. Во встрече регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с клубом «Бостон Селтикс» (107:114) Кемба набрал 29 очков за 37 минут игрового времени.



«Я знаю, что должен играть. Это был тяжёлый период, но сейчас я чувствую, что готов к любой ситуации», – приводит слова Уокера Bleacher Report.



Уокер сыграл впервые с конца ноября, когда был выведен из состава «Никс» решением главного тренера команды. Кемба перешёл в «Нью-Йорк» в нынешнее межсезонье. Сообщалось, что баскетболист уступил «Оклахома-Сити» примерно $ 20 млн из $ 70 млн, чтобы стать свободным агентом. В «Никс» он получает около $ 9 млн за сезон.