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Яо Мин встретился со скандальной китайской теннисисткой Пэн Шуай

Яо Мин встретился со скандальной китайской теннисисткой Пэн Шуай
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8-кратный участник Матчей звёзд НБА, член Зала славы, ныне президент федерации баскетбола Китая Яо Мин встретился с китайской теннисисткой Пэн Шуай.

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Напомним, Шуай перестала выходить на связь после того, как в своих социальных сетях заявила о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли. Молчание продлилось более полутора недель. 17 ноября Пэн отправила письмо с опровержением своих же слов руководству WTA. Общественность скептически отнеслась к подлинности заявления Шуай. Позднее WTA вывела свой бизнес из Китая. МОК является единственной организацией, которая общалась с Шуай после её пропажи.

Позже теннисистка заявила, что её неправильно поняли, когда она рассказала о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера страны Чжана Гаоли.

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