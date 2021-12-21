Чемпион НБА в составе «Кливленда»: Леброн Джеймс разрушил баскетбол

Баскетболист Иман Шамперт, который выступал вместе с Леброном Джеймсом за «Кливленд Кавальерс», дал комментарий по поводу звёздного форварда.
«Леброн разрушил баскетбол. Он думал, что делает его лучше, я его понимаю. Лично я люблю НБА за преданность, которая, как я думал, там есть. По сути, Леброн разбил представление болельщиков о реальности, сделал с организацией «Майами» всё, что хотел. Конечно, это отличный бизнес-ход, но со стороны я вижу, что люди пишут в «Твиттере» прямо сейчас. Им нравится говорить о владельцах и громких обменных сделках. Но это обсуждение не велось бы таким образом, если бы не решение Леброна перейти в «Майами», — сказал Шамперт на YouTube-канале Bootleg Kev.
Джеймс в регулярном чемпионате – 2021/2022 набирает 25,9 очка, 6,6 подбора и 6,8 передачи в среднем за игру. «Лейкерс» занимают седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 16 побед и потерпев 15 поражений.
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