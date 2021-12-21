Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Руди Гобер пришёл на пресс-конференцию после матча в необычной одежде. Фото

Руди Гобер пришёл на пресс-конференцию после матча в необычной одежде. Фото
Комментарии

Центровой «Юты Джаз» Руди Гобер посетил послематчевую пресс-конференцию в необычном наряде. Соответствующее фото в своём «твиттере» показал обозреватель Эрик Уолден.

«Руди Гобер пришёл в зал для пресс-конференций в особенном халате. Сказал, что не может найти футболку», — подписал фото Уолден.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Эрика Уолдена в «Твиттере».

В последнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Юта Джаз» принимала «Шарлотт Хорнетс». Победу в матче со счётом– 112:102 праздновали хозяева площадки.

По 23 очка в составе «Юты» набрали Руди Гобер и Боян Богданович. Майлс Бриджес и Ламело Болл из «Хорнетс» — наиболее результативные игроки своей команды, у обоих в активе по 21 очку.

Новость по теме
«Голден Стэйт» легко обыграл «Сакраменто», «Сан-Антонио» разгромил «Клипперс»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021