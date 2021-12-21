Руди Гобер пришёл на пресс-конференцию после матча в необычной одежде. Фото

Центровой «Юты Джаз» Руди Гобер посетил послематчевую пресс-конференцию в необычном наряде. Соответствующее фото в своём «твиттере» показал обозреватель Эрик Уолден.



«Руди Гобер пришёл в зал для пресс-конференций в особенном халате. Сказал, что не может найти футболку», — подписал фото Уолден.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Эрика Уолдена в «Твиттере».

В последнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Юта Джаз» принимала «Шарлотт Хорнетс». Победу в матче со счётом– 112:102 праздновали хозяева площадки.



По 23 очка в составе «Юты» набрали Руди Гобер и Боян Богданович. Майлс Бриджес и Ламело Болл из «Хорнетс» — наиболее результативные игроки своей команды, у обоих в активе по 21 очку.