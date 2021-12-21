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Назван самый популярный игрок НБА в каждом штате США. Леброн не первый в Калифорнии

Назван самый популярный игрок НБА в каждом штате США. Леброн не первый в Калифорнии
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Появилась информация о самых популярных игроках Национальной баскетбольной ассоциации в каждом штате Соединённых Штатов Америки. Соответствующая инфографика была представлена на странице slamstudios в «Инстаграме».

Согласно приведённой статистике, лидер клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал самым популярным игроком во многих штатах. Примечательно, однако, что таковым он не стал в Калифорнии, штате, где базируется клуб, за который он выступает. Самым популярным игроком там стал баскетболист другой команды из Калифорнии — разыгрывающий Стефен Карри из «Голден Стэйт Уорриорз» (Сан-Франциско).

Полная инфографика выглядит следующим образом:

Фотографию можно посмотреть на официальной странице slamstudios в «Инстаграме».

MVP НБА реально могут стать только 4 игрока. Леброна Джеймса среди них нет MVP НБА реально могут стать только 4 игрока. Леброна Джеймса среди них нет
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