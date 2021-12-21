MVP НБА реально могут стать только 4 игрока. Леброна Джеймса среди них нет

Раньше Король входил в число претендентов даже при среднем сезоне, но его эра уже окончательно прошла.

В НБА миновала треть сезона. Подводить итоги ещё рано, но исходя из нынешнего положения команд в турнирной таблице можно сделать определённые выводы. Поэтому уже сейчас активно идут разговоры, кто же будет признан самым ценным игроком лиги в следующем году. И пока на это звание есть всего четыре реальных претендента.

Форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса среди них нет. Во-первых, «Лейкерс» идут в зоне плей-офф, но играют невнятно. Во-вторых, эра бесспорного доминирования Леброна Джеймса, когда он даже при посредственном сезоне входил в число претендентов на MVP, уже окончательно прошла.

Никола Йокич, «Денвер Наггетс»

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич получил награду MVP в прошлом сезоне. И в нынешнем сбавлять обороты явно не собирается. В среднем Джокер набирает 26,3 очка, 13,5 подбора и 7,5 передачи за игру и входит в десятку лучших игроков лиги по каждому из этих показателей. Ни одному игроку в истории НБА не удавалось выдать среднюю статистику 25-13-6 за сезон. Посмотрим, хватит ли Йокичу сил на остаток текущего розыгрыша.

Даже если нет, это не так уж и важно. Ведь для своего клуба серб просто незаменим. Он принимает участие буквально в каждом действии команды и один за одним штампует трипл-даблы. Качественно ассистирует, создаёт партнёрам открытые броски. Полезен в атаке (в том числе из-за дуги), на подборе и даже в обороне – в «Наггетс» он пятый по защитному рейтингу. С Йокичем и без него «Денвер» – будто две разные команды. Когда Никола выбыл из-за растяжения запястья, подопечные Майкла Мэлоуна выдали серию из шести поражений (хотя до этого шли 9-4). Если не помешают травмы, он точно поборется за звание MVP и в этом году.

Яннис Адетокунбо, «Милуоки Бакс»

Действующий MVP финала НБА Яннис Адетокунбо готов побороться за третью в карьере награду самому ценному игроку регулярного чемпионата. В нынешнем сезоне Яннис в среднем набирает 27 очков, 11,6 подбора и 5,8 передачи.

В отсутствие Брука Лопеса, выбывшего на неопределённый срок из-за травмы спины, роль Янниса на площадке поменялась. Но даже когда грек играет пятого номера, он справляется со своей задачей на все 100%. Никуда не делись его атлетизм, подвижность и длиннющие руки, а вместе с ними и топовый уровень игры в нападении.

Переоценить роль Янниса в команде просто невозможно. Набрать 30+ очков? Пожалуйста. Закрыть любую позицию? Тоже можем. Адетокунбо по-настоящему доминирует на площадке, будучи на две головы выше (не буквально, само собой) всех своих одноклубников. Да и 99% игроков в лиге. С тех пор как начался чемпионский поход «Бакс», его просто не остановить – Яннис идёт за очередной наградой. Сейчас он не играет из-за коронавируса, но вскоре вернётся и снова начнёт доминировать на площадке.

Кевин Дюрант, «Бруклин Нетс»

В то, что форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант лишь однажды признавался MVP сезона, даже как-то не верится. Но всему своё время – и сейчас он выдаёт свою лучшую результативность с 2014 года, когда Кей Ди и был признан самым ценным игроком лиги. В среднем он набирает 29,7 очка (лучший показатель в НБА на данный момент), 7,9 подбора и 5,9 передачи.

Кевин в одиночку отыгрывает за всё «Большое трио». Особенно за Кайри Ирвинга, отстранённого за отказ от вакцинации и на днях попавшего в протоколы по коронавирусу сразу после возвращения в состав. Джеймс Харден хоть и выдаёт неплохую статистику на бумаге, испытывает трудности с реализацией. Но Кевину, кажется, и не нужна подстраховка. Недавно он установил рекорд сезона по результативности (51 очко), а в следующем матче после этого оформил трипл-дабл. Харден оба матча пропустил из-за протоколов по коронавирусу.

Позже и самому Дюранту пришлось уйти на карантин. Кей Ди является вторым игроком лиги по количеству сыгранных минут за игру (37). Так что сейчас «Бруклин» – это целиком и полностью команда Дюранта. Через полторы недели последствия коронавируса в «Нетс» должны миновать и Кевин продолжит укреплять свои акции в гонке за MVP.

Стефен Карри, «Голден Стэйт Уорриорз»

Недавно эксперт ESPN Макс Келлерман заявил, что именно Карри на данный момент является главным претендентом на звание MVP. Причём с невероятным отрывом.

«Неделю назад Тим Бонтемпс провёл собственный предварительный опрос. Он опросил 100 человек, которые голосуют за MVP. Не 100 парней с улицы, не 100 парней по телефону, а 100 людей, которые действительно голосуют. Стеф получил 94 голоса из 100. Дюрант получил два голоса, Йокич не получил ни одного. Это самый большой отрыв на данном этапе сезона в современной истории лиги», – сказал Келлерман.

До начала сезона никто и представить не мог, что «Уорриорз» будут настолько хороши. Прорыва не ожидали, по крайней мере, до тех пор, пока в строй не вернётся Клэй Томпсон. Но даже в отсутствие звёздного напарника и подкрепления в межсезонье Стеф не растерялся и начал делать то, что умеет – бросать «трёшки». О его историческом рекорде по количеству трёхочковых вся НБА трубила на протяжении последних двух недель.

Даже если отбросить рекорды в сторону, Карри является лучшим игроком в одной из лучших команд чемпионата. Стефен набирает 27,1 очка, 5,4 подбора и 6 передач в среднем за игру. Если «Голден Стэйт» выиграет у «Финикс Санз» битву за звание лучшей команды регулярки по проценту побед, то награда MVP однозначно достанется Карри.