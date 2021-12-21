В «Лейкерс» объяснили, почему выменяли Расселла Уэсбрука, а не других игроков
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Генеральный менеджер «Лос-Анджелес Лейкерс» Роб Пелинка дал понять, почему команда решила выменять именно защитника Расселла Уэстбрука из «Вашингтона».
«Думаю, что в некотором роде мы провернули крупную сделку с Расселом Уэстбруком. Мы прекрасно понимали, что по мере того, как Леброн Джеймс приближался к 19-му году пребывания в лиге, а затем и к 20-му, мы не могли полагаться на него как на единственный двигатель нашей команды. Поэтому нами было принято решение произвести этот обмен. Мы действительно хотели расширить состав за счёт сочетания универсальных игроков, а также парней, умеющих хорошо бросать и защищаться», — сказал Пелинка в эфире Spectrum SportsNet (запись доступна на странице обозревателя Харрисона Фейгена в «Твиттере»).
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