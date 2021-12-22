Дюрант оценил фото словацкой велосипедистки, на которую подписано более 2 млн человек

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант оставил лайк под несколькими фотографиями бывшей словацкой велосипедистки Люсии Яворчековой. На «Инстаграм» девушки подписано более двух миллионов человек, среди которых и сам Дюрант.

Дюрант перешёл в «Бруклин» в 2019 году, но пропустил первый сезон из-за травмы ахилла. В сезоне-2020/2021 Кевин принял участие в 35 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем 26,9 очка, 7,1 подбора, 5,5 передачи, 0,7 перехвата и 1,3 блок-шота. Дюрант стал вторым игроком в истории «Нетс», набравшим не менее 150 очков за 4 матча. Он сравнялся по этому показателю с Винсом Картером, которому это достижение покорилось в 2005 году.



Ранее сообщалось, что Кевин вместе с товарищем по команде, разыгрывающим Кайри Ирвингом, включён в протокол НБА по профилактике коронавируса.