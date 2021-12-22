Ещё у трёх баскетболистов «Реала» выявили коронавирус, игра с ЦСКА — под вопросом

Баскетбольный клуб «Реал» (Мадрид, Испания) перед назначенным на четверг домашним матчем регулярного чемпионата Евролиги с московским ЦСКА лишился ещё трёх игроков из-за коронавируса.



Тесты на COVID-19 нападающих Энтони Рэндольфа и Гершона Ябуселе, а также защитника Хуана Нуньеса дали положительный результат, сообщает Marca.



Ранее положительные тесты сдали защитники «Реала» Фабьен Козюр и Томас Эртель, центровой Венсан Пуарье и главный тренер команды Пабло Ласо, пишет Marca, отмечая, что домашняя встреча мадридцев с ЦСКА теперь висит на волоске. На данный момент у клуба есть восемь игроков, в том числе двое юниоров, необходимых для игры в Евролиге, но быстрое распространение вируса предполагает, что могут появиться новые случаи заражения.



Матч «Реал» — ЦСКА должен состояться в четверг, 23 декабря, начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.



Выиграв 13 матчей из 15, «Реал» занимает второе место в турнирной таблице Евролиги. ЦСКА, у которого 10 побед и 6 поражений, идёт седьмым. Лидирует «Барселона» — 14 побед и 2 поражения.

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