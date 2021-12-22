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Перкинс: интересно, будет ли Леброн Джеймс заинтересован в обменном запросе в «Кливленд»?

Перкинс: интересно, будет ли Леброн Джеймс заинтересован в обменном запросе в «Кливленд»?
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации, а ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс поразмышлял на тему того, будет ли лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс заинтересован в переходе в «Кливленд Кавальерс».

«Интересно, будет ли Леброн Джеймс заинтересован в обменном запросе в «Кливленд»? Ведь у «Кливленда» отличный состав!» — написал Перкинс в своём «твиттере».

Напомним, сегодня ночью «Лос-Анджелес Лейкерс» играл с «Финикс Санз». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении «Финикса» со счётом 108:90, тем самым «Лейкерс» потерпели третье поражение кряду.

Наибольший вклад в победу «Финикса» внёс защитник Девин Букер, набравший 24 очка и совершивший 9 подборов и 7 передач. В составе «Лейкерс» самым результативным стал Леброн Джеймс – 34 очка, 7 подборов и 2 передачи.

«Финикс» (25-5) возглавляет турнирную таблицу Западной конференции НБА, «Лос-Анджелес Лейкерс» (16-16) – на 8-м месте.

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