Эксперт — о создании «Большого трио» «Лейкерс»: это было глупой идеей с самого первого дня

Американский спортивный аналитик и эксперт Билл Симмонс высказался по поводу «Большого трио» «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Лейкерс» не могут жаловаться на травмы, когда они добровольно отказались от своей глубины состава и построили игру вокруг трёх парней: Леброна образца 2019 года с 62 тысячами минут, Уэстбрука образа 2014 года и Дэвиса, который не совсем Кэл Рипкен. Это было глупой идеей с самого первого дня. Теперь у них нет выхода.



Для меня больший вопрос: «Что представляет из себя Дэвис на данный момент?»



Я говорил об этом последние 5-6 недель. На мой взгляд, у него слишком большой вес», — написал Симмонс в своём «твиттере».

В настоящий момент «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает седьмое место в Западной конференции НБА. На его счету 16 побед и 16 поражений в матчах регулярного чемпионата.