Льюль — о матче с ЦСКА: немногие победы были такими приятными и заставляли так гордиться

Капитан «Реала» Серхио Льюль прокомментировал победу, одержанную его командой в матче регулярного чемпионата Евролиги с ЦСКА —71:65.
«Это было невероятно. Руди Фернандес только что сам сказал это в раздевалке, а он играет практически с тех пор, когда я только родился. Немногие победы были такими приятными и заставляли так гордиться. Все проделали невероятную работу. Не думаю, что играть в таких условиях, во время пандемии и всего происходящего в последние дни очень здорово. Но в любом случае если и играть, то выкладываться на полную. В итоге мы победили ЦСКА», — приводит слова Льюля пресс-служба «Реала».
Серхио также высказался о дебюте в матче с ЦСКА трёх выпускников академии мадридской команды.
«Мы пытались помогать им во всём, чём могли. Хотел бы поблагодарить их, ведь им было нелегко прибыть сюда однажды утром и потренироваться вместе с нами. Как будто они играли с нами 10 лет. Их отношение и проявленные усилия заслуживают всяческой похвалы», — сказал Льюль.
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