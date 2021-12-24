Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Льюль — о матче с ЦСКА: немногие победы были такими приятными и заставляли так гордиться

Льюль — о матче с ЦСКА: немногие победы были такими приятными и заставляли так гордиться
Комментарии

Капитан «Реала» Серхио Льюль прокомментировал победу, одержанную его командой в матче регулярного чемпионата Евролиги с ЦСКА —71:65.

«Это было невероятно. Руди Фернандес только что сам сказал это в раздевалке, а он играет практически с тех пор, когда я только родился. Немногие победы были такими приятными и заставляли так гордиться. Все проделали невероятную работу. Не думаю, что играть в таких условиях, во время пандемии и всего происходящего в последние дни очень здорово. Но в любом случае если и играть, то выкладываться на полную. В итоге мы победили ЦСКА», — приводит слова Льюля пресс-служба «Реала».

Серхио также высказался о дебюте в матче с ЦСКА трёх выпускников академии мадридской команды.

«Мы пытались помогать им во всём, чём могли. Хотел бы поблагодарить их, ведь им было нелегко прибыть сюда однажды утром и потренироваться вместе с нами. Как будто они играли с нами 10 лет. Их отношение и проявленные усилия заслуживают всяческой похвалы», — сказал Льюль.

Новость по теме
Димитрис Итудис объяснил поражение ЦСКА от резервного состава «Реала»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021