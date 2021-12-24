Серхио Льюль установил рекорд «Реала» в матче с ЦСКА

Защитник «Реала» Серхио Льюль превзошёл легендарного Фелипе Рейеса по количеству побед в Евролиге в составе мадридского клуба. В матче регулярного чемпионата Евролиги с ЦСКА (71:65) Льюль одержал свою 227-ю победу в этом турнире, благодаря чему установил рекорд «Реала». Об этом сообщила пресс-служба мадридского клуба.
Кроме того, Серхио занимает четвёртое место по количеству побед в истории Евролиги. Льюль отстаёт от Кайла Хайнса (243), Хуана Карлоса Наварро (233) и своего бывшего товарища по команде Фелипе Рейеса (230, 4 из которых в составе «Эстудиантеса»). Серхио также находится на расстоянии 21 игры (324) от опережения Рейеса (345) по количеству сыгранных матчей в составе «Реала».
Напомним, самым результативным игроком матча «Реал» — ЦСКА стал Найджел Уильямс-Госс, набравший 17 очков. У ЦСКА лучшую результативность показал Уилл Клайберн, набравший 16 очков.
Отметим, что матч был под угрозой срыва из-за вспышки коронавируса в мадридском клубе. В итоге в матче приняли участие лишь пять игроков основного состава испанского клуба.
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