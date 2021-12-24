Шакил О'Нил рассказал, сколько ему предложили за боксёрский бой с двукратным чемпионом НБА

Легендарный центровой, а ныне эксперт Шакил О'Нил назвал сумму, которую ему однажды предложили за боксёрский поединок с двукратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации Ламаром Одомом.
«Кто-то сказал, что мне дадут контракт на два с половиной миллиона долларов за бой с Ламаром Одомом. Шак против Одома за два с половиной миллиона», — сказал О'Нил в The Big Podcast with Shaq.
В начале октября 2021-го Одом в боксёрском поединке победил Оджани Ноа — бывшего мужа известной певицы и актрисы Дженнифер Лопес. Для Ламара эта победа была уже второй в боксе. В первом поединке экс-баскетболист нокаутировал рэпера Аарона Картера. Бой состоялся 11 июня нынешнего года. Одом должен был выйти на ринг против 54-летнего легендарного боксёра Риддика Боу, но бой отменили из-за опасений за состояние здоровья Боу.
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