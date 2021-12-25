Дуэйн Уэйд: мы бы не выиграли больше титулов, если бы Леброн остался в «Майами»

Трёхкратный чемпион НБА в составе «Майами Хит» Дуэйн Уэйд выразил сомнения, что его «Хит» выиграли бы больше титулов, если бы Леброн Джеймс остался в команде и не перешёл бы в «Кливленд Кавальерс» в 2014 году.

«Не думаю, что мы бы выиграли больше титулов. Я действительно не уверен в этом. «Голден Стэйт» тогда набирал обороты и наступал нам на пятки. Так что не знаю. К тому же я в тот момент был уже не на пике. Нам было бы непросто победить, если бы мне всё ещё приходилось играть большую роль.



Крис Бош ещё не знал, с чем ему предстоит иметь дело, он был тогда в расцвете сил, Леброн был тоже на пике, а вот я уже нет. Мне было бы трудно продолжать в том же духе, и мне потребовалось бы очень быстро решить все вопросы с моим здоровьем, чтобы конкурировать на том же уровне, ведь моё тело тогда через многое прошло», — приводит слова Уэйда Sportskeeda со ссылкой на Jalen Rose: Renaissance Man podcast.