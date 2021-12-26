Джейсон Тейтум сломал зуб партнёру по команде во время матча с «Милуоки»

Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум сломал зуб партнёру по команде Джейлену Брауну во время матча регулярного чемпионата НБА с «Милуоки Бакс»

Во время борьбы под кольцом Браун получил удар локтем по лицу от Тейтума. При этом Джейлен смог вернуться на площадку и продолжить игру.

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Отметим, Джейсон Тейтум и Джейлен Браун стали самыми результативными игроками своего клуба, записав в свой актив по 25 очков.

Сам матч состоялся в Милуоки на стадионе «Файсерв-форум» и завершился победой хозяев со счётом 117:113. Таким образом, «Милуоки» одержал третью победу подряд в регулярном чемпионате. «Бостон», в свою очередь, потерпел второе поражение за последние три матча.