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Патрик Миллз установил рекорд НБА пр трёхочковым в Рождество

Патрик Миллз установил рекорд НБА пр трёхочковым в Рождество
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Бруклин Нетс». Встреча прошла в Лос-Анджелесе на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 122:115.

Защитник «Бруклина» Патрик Миллз установил рекорд НБА по количеству заброшенных трёхочковых бросков в матче в Рождество. Игроку удалось совершить 8 попаданий из-за дуги. Также баскетболист повторил свой личный рекорд по количеству очков в одном матче – 34.

Таким образом, «Лейкерс» продлили серию из поражений до пяти матчей. «Бруклин», в свою очередь, проиграл лишь однажды за последние 6 встреч.

В следующем матче регулярного чемпионата «Бруклин» встретится с «Лос-Анджелес Клипперс», а «Лейкерс» сыграют с «Хьюстон Рокетс».

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