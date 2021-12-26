Эксперт: «Лейкерс» должны обменять Уэстбрука. Он никогда не выиграет титул и не изменится

Баскетбольный обозреватель Кевин О'Коннор выразил мнение, что «Лос-Анджелес Лейкерс» нужно обменять разыгрывающего Расселла Уэстбрука, так как едва ли он поможет команде выиграть чемпионат.



«Лейкерс» следует изучить все возможные варианты для обмена Расселла Уэстбрука. Расс никогда не выиграет чемпионат с такой игрой в защите. И я даже не говорю о том, как небрежно он подходит к выполнению бросков. И ведь это наблюдалось в течение всей его карьеры, даже в решающие моменты матчей в плей-офф. Расс никогда не изменится», — написал О'Коннор в своём «твиттере».



Уэстбрук – рекордсмен в истории НБА по числу трипл-даблов за карьеру (184) и обладатель награды MVP сезона-2016/2017. В прошлом сезоне в составе «Вашингтон Уизардс» Расселл провёл 65 матчей, набирая в среднем 22,2 очка, 11,7 передачи и 11,5 подбора. При этом недавно игрок обновил антирекорд НБА. В матче с «Чикаго Буллз» Расселл совершил потерю в 400-м матче подряд, что стало самой длинной серией в истории Национальной баскетбольной ассоциации.