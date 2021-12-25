Леброну придётся рушить «Большое трио» «Лейкерс»? Возможно, иного варианта просто нет

В межсезонье обновлённый состав «Лос-Анджелес Лейкерс» был одним из главных поводов для обсуждения. Серьёзные кадровые перестановки вызывали множество вопросов, а переход Расселла Уэстбрука привлёк особое внимание. В том, что «Большое трио» Леброна Джеймса, Энтони Дэвиса и Уэстбрука будет успешным, многие сомневались с самого начала. И сомнения эти были не напрасными. Однако дело, увы, не только в новоприбывшем Уэстбруке. Сезон не задался и у другого не менее значимого игрока – Энтони Дэвиса.

Сейчас Эй Ди выдаёт самый низкий в команде процент реализации трёхочковых среди тех, кто хоть раз попал из-за дуги – 17,9%. В ноябре он установил антирекорд лиги с 16,7% – худший результат в истории среди игроков с 2+ попытками и 20+ сыгранными матчами. Дэвис никогда не был шутером – по карьере у него всего 30,4% реализации дальних бросков. Но на данный момент цифры совсем печальные.

Сам Дэвис об этом особо не беспокоится: «Я продолжу бросать из-за дуги, летит мяч в кольцо или нет. Сезон длинный. Нужно придерживаться своей линии, обрести уверенность. Это помогает моим партнёрам, освобождает место для проходов Брона, Расса, Тэйлена. Это облегчает задачу проникновения в трёхсекундную и для меня самого. Соперники поднимаются на дугу».

И в чём-то Энтони прав. Казалось бы: ну, не летит «трёшка», так почему бы не сосредоточиться на атаках из-под кольца? Но если Дэвис и переместится под кольцо, там не останется пространства для того же Расселла Уэстбрука. О том, что эта проблема рано или поздно всплывёт, все говорили ещё в межсезонье. Ведь Расс – тот ещё специалист по «кирпичам». Но даже он в этом сезоне из-за дуги бросает лучше, чем Дэвис.

Однако проблемы у Дэвиса возникают не только на периметре. В ноябре у него был худший в лиге процент реализации бросков в прыжке (33,1) среди игроков, совершивших как минимум 150 попыток, и худший процент реализации бросков со средней дистанции (38,3) среди тех, кто сделал минимум 100 попыток.

Конечно, с игрой в нападении трудности испытывает не только Дэвис, но и весь состав «Лейкерс». Сейчас «озёрники» 27-е в лиге по атакующему рейтингу. Не сказать, что в обороне дела обстоят намного лучше, но и там Энтони не отрабатывает на пределе возможностей. Причины самые очевидные: возраст и травматизм.

Недавно Дэвис вновь напомнил, что является одним из самых травматичных игроков лиги. Он получил растяжение боковой связки колена в матче с «Миннесотой» (92:110), из-за чего вернётся в строй не раньше первой половины января. Ситуацию с неудовлетворительной физической формой усугубляет то, что в межсезонье он набрал массу – ведь ожидалось, что он будет куда чаще играть центрового. Но теперь роль центрового больше вынужден выполнять Леброн, а Дэвис по традиции остаётся в лазарете.

При этом нагрузка на «хрустального» Энтони просто огромная. Сейчас он в среднем проводит на площадке столько же времени, сколько в свои лучшие сезоны в «Нью-Орлеан Пеликанс». Но с тех пор Дэвис набирает меньше очков, меньше подбирает, хуже бросает со штрафной. К тому же он, увы, не молодеет. Сейчас «бигмену» 28 лет. И в то, что через годик-другой он наберёт ход и снова будет рвать всех направо и налево, верится с трудом. Конечно, неубедительные проценты ещё можно выправить в ходе сезона – время есть. Но главная проблема в том, что спустя два с половиной года в «Лос-Анджелесе» Дэвис не прогрессирует. А скорее, наоборот.

Известный эксперт The Ringer Билл Симмонс заявил, что карьера Дэвиса пошла на спад.

«Странно, но карьера Энтони Дэвиса пошла не в том направлении. Если количество штрафных бросков уменьшается, количество подборов уменьшается, процент точных бросков с игры падает и количество набранных очков падает, а тебе уже около 30, это странно. К 30 годам игрок должен выходить на пик карьеры.

Я думаю, что у Дэвиса слишком большой вес. У него должно быть тело как у Кевина Гарнетта или Тима Данкана. Он пытается играть на позиции центрового, но я не уверен, что он сможет выдержать такой вес», – сказал Симмонс.

В СМИ уже начала появляться информация о том, что «Лейкерс» могут расстаться с Дэвисом. Не прямо сейчас, но в будущем допускается такая вероятность при ещё недавно казавшемся незыблемом статусе Энтони в Лос-Анджелесе. Да, «Большое трио» не работает. По крайней мере, не работает так, как этого хотелось руководству «Лейкерс». Именно поэтому в команде не против сбросить Уэстбрука и ведут какие-то закулисные переговоры. Проблемой является контракт Расселла с зарплатой $ 91 млн за два сезона. Но почему не Дэвис? Леброн, очевидно, неприкасаемый. А Эй Ди даже со всеми его недостатками в ряде команд приняли бы с распростёртыми объятьями. «Лейкерс» могли бы получить за него что-то стоящее, в отличие от Уэстбрука (которого всё равно уместно как минимум пытаться обменять).

Что спасает Дэвиса в данный момент? Ответ простой – Klutch Sports. Не стоит забывать, какое влияние на команду оказывает это агентство. И Леброн Джеймс. «Король» захотел в команду Дэвиса – «Король» получил Дэвиса. Готов ли он распрощаться с товарищем? Наверное, нет. Во всяком случае, не в ближайшее время. Если сезон будет провален, то приоритеты могут быть переоценены.

Хотя и вариантов для обмена у «озёрников», прямо скажем, немного. Некоторые эксперты считают, что даже многострадальный Бен Симмонс в нынешней команде смотрелся бы куда лучше. Такой же травматичный и без броска, но как минимум моложе. Но вероятность такого обмена, конечно, минимальная.

Так что Дэвис вряд ли уйдёт из «Лейкерс» в этом сезоне. По крайней мере, пока. Однако в «Лейкерс» могут рассматривать такой сценарий в долгосрочной перспективе. Возможно, через полгода Леброн осознает, что команда неспособна бороться за титул и у него нет иного выхода, кроме как рушить «Большое трио». Тогда мы теоретически можем увидеть Энтони в джерси условного «Чикаго Буллз».

А пока посмотрим, как будут складываться дела у команды (и у Дэвиса в частности) в этом сезоне. «Лос-Анджелес» позорно проиграл «Сан-Антонио Спёрс» (110:138) в последнем матче на арене «Стэйплз Центр», которая теперь называется Crypto.com Arena. Общая серия поражений составляет четыре игры. «Озёрные» держатся в топ-6 Западной конференции из-за проблем конкурентов, но рано или поздно они перестанут делать подарки.

Способны ли преобразиться сами «Лейкерс»? Да, потенциал для этого есть, но потолок команды – четвёртое место. Это значит, что с доминирующими «Финикс Санз», «Голден Стэйт Уорриорз» и «Юта Джаз» в плей-офф придётся играть без преимущества домашней площадки. Вероятность успеха в потенциальных сериях с данными соперниками минимальная. Хотя для начала «Лейкерс» нужно просто попасть в постсезон, в чём есть определённые сомнения.