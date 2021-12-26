Велимир Перасович назвал причины поражения УНИКСа от «Зенита»
Поделиться
Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович дал комментарий по поводу поражения «Зенита» в гостевом матче Единой лиги ВТБ (81:97). Это поражение стало вторым подряд для казанского клуба.
«Поздравляю «Зенит» с победой. Мы проиграли подбор в нападении: «Зенит» взял 18 отскоков под нашим щитом, часть из которых — в самые ключевые моменты, после чего набрал лёгкие очки. Мы хорошо работали в нападении, но наша защита в нужный момент сработала не так хорошо, как это было необходимо», — приводит слова главного тренера УНИКСа официальный сайт Единой лиги ВТБ.
После 9 игр «Зенит» делит третью строчку в турнирной таблице с ЦСКА, имея в своём активе 7 побед и 2 поражения. УНИКС имеет на одну игру больше и идёт вторым (8-2).
Комментарии
- 26 декабря 2021
-
21:04
-
20:18
-
19:26
-
18:22
-
17:54
-
17:50
-
17:46
-
17:32
-
16:37
-
16:28
-
15:42
-
14:40
-
14:01
-
13:06
-
11:07
-
10:10
-
09:23
-
08:12
-
07:44
-
06:53
-
06:49
-
03:44
-
01:42
-
01:29
-
00:37
- 25 декабря 2021
-
23:59
-
22:32
-
21:36
-
20:59
-
19:59
-
18:57
-
17:52
-
17:04
-
16:26
-
15:21
Партнерский контент