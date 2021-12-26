Велимир Перасович назвал причины поражения УНИКСа от «Зенита»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович дал комментарий по поводу поражения «Зенита» в гостевом матче Единой лиги ВТБ (81:97). Это поражение стало вторым подряд для казанского клуба.

«Поздравляю «Зенит» с победой. Мы проиграли подбор в нападении: «Зенит» взял 18 отскоков под нашим щитом, часть из которых — в самые ключевые моменты, после чего набрал лёгкие очки. Мы хорошо работали в нападении, но наша защита в нужный момент сработала не так хорошо, как это было необходимо», — приводит слова главного тренера УНИКСа официальный сайт Единой лиги ВТБ.

После 9 игр «Зенит» делит третью строчку в турнирной таблице с ЦСКА, имея в своём активе 7 побед и 2 поражения. УНИКС имеет на одну игру больше и идёт вторым (8-2).